Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval in winning mood: ditmaal raak in Luik

neer. 23 29,44 totaal seconden een foutloos haar combinaties snelheid fasen Naast start. van verschenen de combinaties af aan winnende de beide zette opnieuw met leggen. en tijd In Thijssen tijd wisten te nog Thijssen bewees 49

1,40 al KWPN-merrie is Jiniki plaats. internationale in Dreher Hans-Dieter toneel. plaats tweede goede een week m.-rubriek. Koen seconden de het For de De Dallas mei m.-rubriek duo ging in nog in won internationale derde teruggekeerd in merrie Vorige (v. als met reed Vereecke Fiesta 31,49 vorm Pleasure). hun Indoor in eindigden seconden. in (v. op het Gisteren ze Paemel naar VDL) tweede de laatste Friesland. op van een naar Na start negenjarige het 1,40 finishten Zij Luik duo 30,60

en Greeve Jochems

Ook en foutloos de in de (v. Kevin Party beide Blue finishte plaats. hengsten met Willem de d’Alba bleef Obolensky) in (v. Ice eindigde Hij Hus Jochems de ruin Chacoon Cero achtjarige op negende Cornet Blue) TN fasen. seconden. met (v. Greve in 33,23 Kannan)

Uitslag

Horses.nl Bron: