Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval in winning mood: ditmaal raak in Luik

Na een overwinning en een tweede plaats tijdens de GCL in Wenen enkele weken geleden, heeft Sanne Thijssen dit weekend opnieuw succes geboekt met de twaalfjarige merrie Os le Petit Cheval (v. Peppermill). Op het viersterrenconcours in Luik liet het duo opnieuw het Wilhelmus klinken. In het tweefasen 1,40 m. bleven ze de concurrentie voor.
neer. 23 29,44 totaal seconden een foutloos haar combinaties snelheid fasen Naast start. van verschenen de combinaties af aan winnende de beide zette opnieuw met leggen. en tijd In Thijssen tijd wisten te nog Thijssen bewees 49
1,40 al KWPN-merrie is Jiniki plaats. internationale in Dreher Hans-Dieter toneel. plaats tweede goede een week m.-rubriek. Koen seconden de het For de De Dallas mei m.-rubriek duo ging in nog in won internationale derde teruggekeerd in merrie Vorige (v. als met reed Vereecke Fiesta 31,49 vorm Pleasure). hun Indoor in eindigden seconden. in (v. op het Gisteren ze Paemel naar VDL) tweede de laatste Friesland. op van een naar Na start negenjarige het 1,40 finishten Zij Luik duo 30,60
en Greeve Jochems
Ook en foutloos de in de (v. Kevin Party beide Blue finishte plaats. hengsten met Willem de d’Alba bleef Obolensky) in (v. Ice eindigde Hij Hus Jochems de ruin Chacoon Cero achtjarige op negende Cornet Blue) TN fasen. seconden. met (v. Greve in 33,23 Kannan)
Uitslag
Horses.nl Bron:
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