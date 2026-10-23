Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval in winning mood: ditmaal raak in Luik

Petra Trommelen
Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval in winning mood: ditmaal raak in Luik featured image
Sanne Thijssen met Os le Petit Cheval. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na een overwinning en een tweede plaats tijdens de GCL in Wenen enkele weken geleden, heeft Sanne Thijssen dit weekend opnieuw succes geboekt met de twaalfjarige merrie Os le Petit Cheval (v. Peppermill). Op het viersterrenconcours in Luik liet het duo opnieuw het Wilhelmus klinken. In het tweefasen 1,40 m. bleven ze de concurrentie voor.


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