Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval makkelijk over gaatje hoger

Ellen Liem
Sanne Thijssen met Os le Petit Cheval. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Sanne Thijssen bracht Os le Petit Cheval (v. Peppermill) in het jaar dat ze samen zijn voornamelijk uit in het 1,40 m. en 1,45 m. Vandaag in Vejer de la Frontera lieten ze zien dat ze makkelijk over een een gaatje hoger kunnen: in het 1,50 m. direct op tijd sprong Thijssen met de merrie naar een knappe derde plek.


