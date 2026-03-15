Sanne Thijssen en Roelof Bril op het podium in GP Vejer

Sanne Thijssen met Con Quidam. Foto: Stefano Secchi/TIA
Door Petra Trommelen

Een overwinning zat er deze keer niet in voor de Nederlandse ruiters in de 1,55 m. Grote Prijs van Vejer de la Frontera. Die ging naar de Braziliaan Stephan de Freitas Barcha met Dinozo Imperio Egipcio (v. Diamant de Semilly). Sanne Thijssen kwam met Con Quidam RB (v. Quinar Z) echter heel dichtbij: 43,22 seconden tegenover 43,07 seconden. Bril nam het met Iberico (v. Contendro I) iets rustiger aan, maar pakte met 48,61 seconden wel de derde plaats.

