Sanne Thijssen gedeeltelijk vierde in 1.50m-rubriek in Gorla Minore

De Nederlandse springamazone Sanne Thijssen behaalde een gedeeltelijke vierde plaats in de 1.50m-rubriek in Gorla Minore. Tijdens het parcours rekende ze op de 15-jarige Holsteiner Con Quidam RB (v. Quinar). De springruiter José María Larocca pakte met de 13-jarige hengst Diablo Blanco (v. Chacco-Blue) ook de vierde plaats. Beide combinaties bleven foutloos en noteerden een tijd van 28,52 seconden.

De Britse springamazone Laura Renwick won de rubriek met de 10-jarige ruin Arkuga (v. Arko III). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 26,82 seconden.

Balsiger tweede, Fuchs derde

De Zwitserse springruiter Bryan Balsiger kreeg de tweede plaats met de 14-jarige vos Twentytwo Des Biches (v. Mylord Carthago). Het duo liet alle ballken in de lepels liggen en passeerde de in 27,96 seconden. Daarnaast eindigde Martin Fuchs op de derde plaats met de 10-jarige Holsteiner Conner 70 (v. Connor). Ook deze combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 28,11 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl