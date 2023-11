Sanne Thijssen grijpt net naast overwinning in Stal Hendrix Prijs

Sanne Thijssen en Carembar Blue (v. London) finishten in 53,75 seconden foutloos in de Stal Hendrix Prijs op Jumping Indoor Maastricht, een 1,45m direct op tijd. Met die tijd hoefde ze alleen Angelica Augustsson Zanotelli voor te laten gaan. Met Kendrick (v. Kannan) was de Zweedse twee tienden van een seconden sneller dan Thijssen.

In de 1,45m-rubriek waren er meerdere top tien-klasseringen voor Nederland. Lars Kersten, die eerder vandaag nog achtste werd in de 1,40m, reed Boebka van het Mariënshof Z (v. Balou du Rouet) in 0/56,31 naar de vierde plaats. Henk Frederiks en Impian D (v. VDL Bubalu) werden zesde met een foutloos rondje in 60,16.



Op plaatsen zeven, acht en tien ook Nederlanders: Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z), Willem Greve met Minute Man (v. Vigo d’Arsouilles) en Gerben Morsink met Colina Z (v. Ingmar).

Uitslag.

Bron: Horses.nl