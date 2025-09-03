Sanne Thijssen hoeft alleen Coyle voor te laten gaan in Calgary

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Sanne Thijssen hoeft alleen Coyle voor te laten gaan in Calgary featured image
Sanne Thijssen met Cupcake Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Sanne Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco Blue) zijn tweede geworden in de Telus Cup op Spruce Meadows in Calgary. In deze 1.50m direct op tijd greep Jordan Coyle de zege.

Door Savannah Pieters

Jordan Coyle en For Gold (v. For Fashion) kwamen in 57.16 seconden foutloos aan de finish en bleven daarmee tot het einde aan toe bovenaan staan. Thijssen deed met Cupcake een serieuze poging om deze tijd te verbeteren, maar bleek met 57.47 seconden op de klok net niet snel genoeg. De Canadese Kara Chad en de Zangersheide-gefokte Corinna Z (v. Cornet Obolensky) maakten de top drie compleet.

De twaalfjarige Cupcake Z won vorige maand in Opglabbeek voor het eerst in haar carrière een Grand Prix. Nog een maand eerder waren Cupcake en Thijssen op dreef in Hickstead. Daar pakten ze The Brilliance Horse Auction Trophy, een 1.50m met barrage.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

