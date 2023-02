Sanne Thijssen hoeft alleen Martin Fuchs voor te laten in 1,50 Vejer

Nadat Sanne Thijssen vrijdag met Con Quidam RB (v. Quinar) het hoofdnummer van Vejer de la Frontera won, was de amazone ook in hoofdnummer vandaag goed op dreef. Met Chuck (Clarimo x Corofino) werd Thijssen tweede in het 1,50 m. Veruit de beste prestatie tot nu voor het duo dat sinds vorig jaar zomer samen is.

Sanne Thijssen klokte met de tienjarige Chuck van fokker en eigenaar Hans Dollen de snelle tijd van 28,75 seconden in de rubriek over twee fasen. Allersnelst was Martin Fuchs. De Zwitserse topruiter kwam met Che Tipa (v. Casero della Caccia) in 28,68 seconden over de eindstreep en mocht zo de eerste prijs in ontvangst nemen. De Ier Alexander Butler maakte met Pico (v. Chekhov Pzk) in 28,94 seconden de top drie compleet.

Van de Pol en Jochems

Voor Nederland reden verder Henk van de Pol en Kevin Jochems zich in de top tien. Van de Pol reed B Captain Norman (v. Bolero) naar de vijfde plaats, gevolgd door Jochems met Catch Me (v. Castelan). Daarnaast mocht Jochems ook de negende prijs ophalen voor zijn rit met Calox (v. Cador).

Bron: Horses.nl