Sanne Thijssen houdt zich goed staande tussen Brits geweld in Hickstead

De Royal International Horse Show Hickstead is één van de meest belangrijkste springconcoursen in Groot-Brittannië. Sanne Thijssen, die hoogstwaarschijnlijk met Con Quidam RB (v. Quinar Z) een gooi zal doen naar een topklassering in de prestigieuze King George V Cup op zondag, stuurde Perlouka van het Schanshof (v. Harley VDL) vandaag naar de tweede prijs in het vijfsterren 1.40m direct op tijd.

Het waren de Britten die op eigen bodem de dienst uitmaakten. James Smith greep de overwinning door Juno Rose (v. Erdento) in 62.02 seconden foutloos over de finish te rijden. De elfjarige KWPN-merrie behaalde dit jaar al een hele reeks aan topklasseringen, waaronder de winst in de 1.45m Grand Prix in Oliva. In Hickstead waren Smith en Juno Rose bijna anderhalve seconde sneller dan Thijssen en Perlouka van het Schanshof.

Thijssen houdt Renwick van tweede plek

Thijssen verwees Laura Renwick met If Evers Girl (v. If Ever 111) naar de derde plek. De pas negenjarige AES-merrie en haar Britse amazone wonnen eerder deze maand nog een 1.50m-rubriek in Chard.

De top vijf werd compleet gemaakt door de Britten Adrian Whiteway en Jessica Mendoza.

Uitslag.

Bron: Horses.nl