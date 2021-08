Sanne Thijssen in de flow: tweede in 1,45 Opglabbeek

Na haar overwinning in de Grote Prijs van Rotterdam en vervolgens meerdere goede rondes, was Sanne Thijssen vandaag weer goed op dreef. Met de thuisgefokte hengst Hi There (Nabab de Rêve x Numero Uno) werd de amazone op CSI Opglabbeek tweede in het 1,45 m. met barrage.

Sanne Thijssen klokte in de barrage de snelle tijd van 35,66 seconden maar uiteindelijk was de Belg Wilm Vermeir nóg sneller. Hij finishte met Joyride S (v. Toulon) in de winnende tijd van 35,39 seconden.

Ook Houtzager in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook de nog maar net uit Tokio teruggekeerde Marc Houtzager in de prijzen. Hij reed Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) in 39,75 seconden naar de 19e plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl