Sanne Thijssen in Iron Dames Equestrian-team

Sanne Thijssen is als zesde amazone opgenomen in het Cannes Stars-team van Iron Dames Equestrian. Het is het eerste en enige compleet vrouwelijke team in de Longines Global Champions Tour en -League. Het complete team bestaat uit Natalie Dean, Katrin Eckermann, Kim Emmen, Janne Friederieke Meyer-Zimmermann, Sophie Hinners en nu Sanne Thijssen.

Het project werd in september gelanceerd, als aanvulling op het Iron Dames racing team. De missie is het ondersteunen en promoten van vrouwen in de springwereld. “Ik voel me zeer vereerd om deel uit te maken van dit team en ik kijk ernaar uit om volgend seizoen met de Iron Dames te starten”, aldus Thijssen.

Bron: Persbericht