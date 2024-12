Sanne Thijssen in Oliva naar elfde zege binnen drie maanden

Sanne Thijssen heeft weer een zege toegevoegd aan haar succesreeks dit najaar. Vanaf september heeft de Limburgse amazone al elf proeven gewonnen en daarnaast reed ze nog vijf keer naar een 2e plaats en drie keer naar een 3e plaats. De elfde winst boekte Thijssen op de rug van QH Babalou Santo Antonio (v. Balou du Rouet), die dit najaar al twee keer eerder een proef won.

Thijssen liet met WH Babalou Santo Antonio in Oliva in een 1,40m. 88 deelnemers achter zich en had de meeste concurrentie van Laura Renwick, die met NFS Angelina als enige bij de tijd van Thijssen in de buurt kwam.

Uitslag

Bron: Horses.nl