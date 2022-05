Sanne Thijssen in top 5 1.45m CSI5* Hamburg: winst voor Yuri Mansur

Veel combinaties gebruikte de inloop proef over een hoogte van 1.45m als een opwarmertje voor het 1.50m later vandaag. Van de 22 combinaties die aan de start verschenen hielden tien de lei schoon. De allersnelste in de proef direct op tijd was Yuri Mansur in het zadel van Away Semilly (v. Diamant de Semilly). Sanne Thijssen eindigde met Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue) op de vijfde plaats en zien we straks nog verschijnen in het 1.50m.

Precies een seconde sneller was Yuri Mansur vandaag. Away Semily sprong onder Mansur een foutloze ronde uit het boekje. Met een tijd van 62.74 seconden was dit goed voor de overwinning. Patrick Stühlmeyer en Conchacco (v. Conthargos) finishte vandaag op plaats twee. Met een tijd van 63.74 seconden kwamen zij niet aan de tijd van Yuri Mansur. De top drie is compleet met Mario Stevens en Carrie (v. Christian 25), die foutloos sprongen in een tijd van 63.82 seconden. Sanne Thijssen had Zeppelin Blue er fantastisch aanstaan maar moest toch een paar ruiters voor laten gaan. Met 65.03 seconden vinden we het duo terug op de vijfde plaats.

