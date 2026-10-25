Sanne Thijssen in top tien van 1,50 m in Luik

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Sanne Thijssen in top tien van 1,50 m in Luik featured image
Sanne Thijssen met Jopie Amazing JR. Foto: LGCT / Jan Vlcek
Door Petra Trommelen

Opnieuw was het gisteren Sanne Thijssen die zich op het viersterrenconcours in Luik in de kijker reed. In de hoofdrubriek van de dag, een 1,50 m. met barrage, eindigde ze met de twaalfjarige ruin Jopie Amazing JR (v. Arezzo VDL) op de achtste plaats. Eerder op de dag stuurde ze de George Z-zoon G-Force van’t Freestveld Z naar de tweede plaats bij de zes- en zevenjarigen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant