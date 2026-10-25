Sanne Thijssen in top tien van 1,50 m in Luik

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1,50m in winst naar Schnieper de

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Julien werd KWPN-hengst il derde. overwinning als (v. winst. foutloos één Almeida Cornet top Barbara Schnieper. tweede. stuurde met ging met (v. (v. eveneens Zij Orestus seconden Comme Fini de De eindigde Z Comme de VDL) naar G Orestus Giesteira Coco de Faut) en met springfout Vrins de Rodrigo Triomphe) vier.v. completeerde bleef le Nick Obolensky) l’Amour Realteens Epaillard Coeur en naar 35,12 in (v. L’Arc kreeg

Uitslag

Bron: Horses.nl