Sanne Thijssen in top tien van 1,50 m in Luik

Opnieuw was het gisteren Sanne Thijssen die zich op het viersterrenconcours in Luik in de kijker reed. In de hoofdrubriek van de dag, een 1,50 m. met barrage, eindigde ze met de twaalfjarige ruin Jopie Amazing JR (v. Arezzo VDL) op de achtste plaats. Eerder op de dag stuurde ze de George Z-zoon G-Force van’t Freestveld Z naar de tweede plaats bij de zes- en zevenjarigen.
donderdag, het fasen, Thijssen een zevenjarige tijd. en ze overwinning. al foutloos bleef beide fasen Met noteerde duo de in de openingsrubriek In eveneens pakte tweede de de op ruin twee
1,50m in winst naar Schnieper de
maar uiteindelijk plaats. viel een uit Jopie Thijssen van dubbel. bleven eindigde goed het de combinaties laatste Amazing vier van op met het duo In onderweg, achtste 41 lijn 1,50 slechts JR insprong er balk de foutloos. Daarmee in de m de de was
Julien werd KWPN-hengst il derde. overwinning als (v. winst. foutloos één Almeida Cornet top Barbara Schnieper. tweede. stuurde met ging met (v. (v. eveneens Zij Orestus seconden Comme Fini de De eindigde Z Comme de VDL) naar G Orestus Giesteira Coco de Faut) en met springfout Vrins de Rodrigo Triomphe) vier.v. completeerde bleef le Nick Obolensky) l’Amour Realteens Epaillard Coeur en naar 35,12 in (v. L’Arc kreeg
Uitslag
Bron: Horses.nl
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