Sanne Thijssen in winning mood: na Mannheim ook bovenaan in Bonheiden

Nadat Sanne Thijssen CSI Mannheim dinsdag afsloot met de zege in de Grote Prijs, is de amazone nu al weer succesvol op haar volgende concours. Met Clarima (Clarimo x Quintero) sprong ze vandaag naar de overwinning in de hoofdrubriek van CSI Bonheiden, een tweefasen over 1,45 m die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

Sanne Thijssen en haar schimmelmerrie Clarima kwamen in 25,38 seconden over de finish. Die tijd was voldoende om thuisrijder Vincent Lambrecht voor te blijven. Met Verdi TN-zoon Catwalk Harry deed Lambrecht er 25,83 seconden over en mocht daarmee de tweede prijs ophalen. De top drie werd compleet gemaakt door de Britse ruiter James Smith met Juno Rose (v. Erdento).

Ansems en Schellekens

In deze rubriek van zeventig combinaties eindigden verder nog twee Nederlanders in de top tien. Dat waren Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) op de achtste plaats en Tom Schellekens die met Fiarabo (v. Diarado) tiende werd.

Uitslag

Bron: Horses.nl