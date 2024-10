Sanne Thijssen kan bijna kwartetten met Spaanse prijzen

De afgelopen weken won Sanne Thijssen maar liefst vier rubrieken op de MET Tour in Oliva en nam ook nog een tweede prijs mee. Deze week vervolgt het succes op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera met een tweede plaats in het 2* 1,45m. met de door Sandra van den Broek gefokte Cupcake Z (v. Chacco-Blue).