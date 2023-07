Sanne Thijssen klasse apart op CSI Valkenswaard

Het kan niet op voor Sanne Thijssen op CSI Valkenswaard. Vanmorgen won ze op de terreinen van Tops International Arena met Chiara VDH (Chacco Blue x Mr Blue) de rubriek voor zes- en zevenjarigen. En alsof het niks is voegde de amazone daar zojuist de overwinning aan toe in het 1,45 m direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Hiervoor zadelde Thijssen Clarima (Clarimo x Quintero).

Sanne Thijssen kwam met Clarima in de snelle tijd van 59,01 seconden over de finish en was daarmee de enige die onder de 60 seconden dook. Piet Raijmakers Jr zorgde voor nog meer Nederlands succes. Met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) legde hij het parcours af in 60,21 seconden en mocht daarmee het tweede prijzengeld ophalen.

Murphy en Schellekens

De Brit Robert Murphy sloot met Imbeer (v. Etoulon VDL) aan op de derde plaats. Zij deden er 61,06 seconden over. Voor Nederland deed ook Tom Schellekens goede zaken. In 62,91 seconden stuurde hij Fiarabo (v. Diarado) naar de zevende prijs in deze rubriek van 62 combinaties.

Uitslag 1,45 m

Uitslag zes- en zevenjarigen

Bron: Horses.nl