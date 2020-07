Sanne Thijssen knalt naar overwinning in Lier

Sanne Thijssen bracht No Fear vd Tichelrij Z (Numero Uno x Heartbreaker) begin maart voor het laatst aan de start. De wedstrijdloze periode door de coronacrisis heeft het duo prima doorstaan. Bij hun rentree vandaag op CSI Lier sprongen ze naar een fraaie overwinning in het 1,45 m.

In het 1,45 m. direct op tijd klokte Sanne Thijssen 57,03 en dat was snel genoeg om de concurrentie voor te blijven. Axel Vandoorne noteerde de tweede tijd. Hij reed Jacarta (Larino x Lord Z) in 57,73 seconden door het parcours.

Harrie Smolders

Ook Harrie Smolders reed zich in de top vijf. Hij stuurde Zinius (Nabab de Reve x Kannan) met een foutloze rit in 61,02 seconden naar de vierde plaats.

Twee groep

Door het grote aantal deelnemers werd de rubriek in twee groepen verreden. In de tweede groep trok Karim Elzoghby met de KWPN-ruin F-Narcist (Napels x Vanoverbeek) met een tijd van 56,36 seconden aan het lange eind. Beste Nederlander in deze groep was Daan van Geel. Hij reed Djam (Canturano x Carthago) in 59,53 seconden naar de vierde plaats.

