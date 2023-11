Sanne Thijssen met Carembar Blue naar winst 1,45m. Maastricht

Sanne Thijssen moest gisteren nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar vanavond wist ze voor het thuispubliek de jokerproef in 1.45m in Maastricht op haar naam te schrijven. De CSI4* rubriek werd 'accumulator on time' verreden, wat wil zeggen dat de ruiters punten krijgen voor elke hindernis die ze foutloos springen én het direct op tijd is. Thijssen wist met Carembar Blue (v. London) de maximale 44 punten te behalen in de snelste tijd van 39.45 seconden.