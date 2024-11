Sanne Thijssen met Chiara VDH naar de winst in 1,40m. Rouen

Na de hevige sneeuwval van gisteren in Rouen (waardoor een deel van het programma van het CSI4*-concours werd geschrapt) wordt er vandaag weer gesprongen in Rouen. Sanne Thijssen sprong maar weer eens naar de winst. Dat deed ze in een tabel A 1,40m. met Chiara VDH (v. Chacco-Blue), de merrie die gisteren ook al 3de werd in het 1,35m.