Sanne Thijssen met Cupcake Z vierde in 1,50m Oslo

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Sanne Thijssen met Cupcake Z vierde in 1,50m Oslo featured image
Sanne Thijssen met Cupcake Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

In Oslo is dit weekend het wereldbekerseizoen van de West Europese liga voor de springruiters begonnen. In het hoofnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd, stuurde Sanne Thijssen de twaalfjarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) naar de vierde tijd (62,21s). Marc Dilasser noteerde met zijn 15-jarige SF-ruin Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) 59,17 seconden op de klok en pakte daarmee de overwinning.

Door Petra Trommelen

Kevin Staut werd tweede met de negenjarige Kannonqulan (v. Kannan) in 60,01 seconden. De top drie werd aangevuld door de Belg Jules van Hoydonck, die met de dertienjarige BWP-merrie Minte vd Bisschop (v. Plot Blue) als derde finishte in 60,99 seconden.

Ook Tani Joosten hield met Galdal Me (v. Zambesi TN) alle balken in de lepels, maar viel door haar tijd van 69,25 seconden buiten de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like