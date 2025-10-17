Sanne Thijssen met Cupcake Z vierde in 1,50m Oslo

In Oslo is dit weekend het wereldbekerseizoen van de West Europese liga voor de springruiters begonnen. In het hoofnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd, stuurde Sanne Thijssen de twaalfjarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) naar de vierde tijd (62,21s). Marc Dilasser noteerde met zijn 15-jarige SF-ruin Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) 59,17 seconden op de klok en pakte daarmee de overwinning.

Petra Trommelen Door

Kevin Staut werd tweede met de negenjarige Kannonqulan (v. Kannan) in 60,01 seconden. De top drie werd aangevuld door de Belg Jules van Hoydonck, die met de dertienjarige BWP-merrie Minte vd Bisschop (v. Plot Blue) als derde finishte in 60,99 seconden.

Ook Tani Joosten hield met Galdal Me (v. Zambesi TN) alle balken in de lepels, maar viel door haar tijd van 69,25 seconden buiten de prijzen.

Bron: Horses.nl