Sanne Thijssen met Farah Z naar zege in 1.40m Opglabbeek

Sanne Thijssen liet vanmorgen alle concurrenten achter zich in het 1.40m over twee fasen in Opglabbeek. Met de achtjarige bij Zangersheide geregistreerde Farah Z (v. For Pleasure) liet Thijssen alle balken liggen en zette met 27,87 seconden een razendsnelle tijd neer, waar niemand meer in de buurt kwam. Thijssen vormt pas sinds juni een combinatie met de merrie en het concours in Opglabbeek is pas hun derde optreden samen. In 2024 en 2023 werd Farah Z gereden door Regina Leeuwen.