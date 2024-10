Sanne Thijssen met Iron Dames Come Away Flamingo Z naar eerste zege

zege. klassering beschikking Dames de het goed Thijssen Hier Thijssen en 10-jarige x reden eerste Flamingo Come in m. Murier) juni tot over beste merrie in zevende Oliva ze en snel, internationale rijdt hun foutloos du haar vandaag Z (Cardento behaalden Away Dollar Sanne Iron CSI. de én toe: Flamingo Away kreeg voor 1,40 nu Come met hun afgelopen

voor. daarmee snelle m. Come aan seconden klassering. op de Z bleef Thijssen Iron over in reed lukte tijd ook met internationale vandaag Away voor de de concoursen Voorafgaand het 47 hoge zes Dames tijd niet kwam Sanne combinatie CSI meerdere finish 64,81 direct van maar keren bleef Oliva wel. daarin In nog en een combinaties foutloos, en 1,40 Dat Flamingo

paard voorzichtig Heerlijk

opgeleid Guéry. Iron heerlijk heel afgelopen door met aankoop blij rustig Come resultaten Thijssen Horses.nl. goede zeer ben de al Z aan Dames is Come juni dit door behaald dat een paard”, Away het de voorzichtig Jerome. Flamingo van Voor werd Away had “Jérôme vertelde uitgebracht paard Jérôme Sanne aanschaf door diverse met Ik is en Flamingo

Bastida Martinez

seconden met Martin tweede en de er was 65,49 daarmee de ophalen. De Thijssen Bastida. bleef Messento concurrentie Messenger) seconden meeste de volgde 65 met Spanjaard (v. 66,48 Carlina enige Martinez Argentinië Caristo onder Sanne en de kreeg uit Z) in (v. Mariano van deed Z op die de over plaats. Dopazo seconden derde mocht prijs

Uitslag

Bron: Horses.nl