Sanne Thijssen nestelt zich tussen twee Brazilianen in top drie 1.40m Kronenberg

Sanne Thijssen en Lolandria Z (v. Lux Z) zijn vanmiddag tweede geworden in het CSIO3* 1.40m in Kronenberg. De amazone nestelde zich daarmee tussen twee Braziliaanse ruiters: João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima greep met Babacool (v. Dollar de la Pierre) de overwinning en Marlon Modolo Zanotelli stuurde Karaat N.C. (v. Diamant de Semilly) naar de derde plaats.

Van de ruim zestig combinaties hield ongeveer de helft in beide fasen alle balken in de lepels. De snelste tijd daarvan kwam van João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima, die in de tweede fase in 26.29 seconden aan de finish kwam. Thijssen deed daar weinig voor onder, zij finishte in 26.70 seconden.

Boerekamp en Holleman

Nog twee Nederlanders behaalden een plekje in de top tien. Finn Boerekamp deed met Iceman Elrite (v. For Pleasure) 28.70 seconden over de tweede fase en mocht de zesde prijs in ontvangst nemen. Fleur Holleman klokte een tijd van 29.91 met Cataque du Haut Breil (v. Conrad) en werd negende.

Uitslag.

Bron: Horses.nl