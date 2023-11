Sanne Thijssen opent Praag met zesde plek

CSI Praag, dat dit weekend vooral in het teken staat van de Global Champions Playoffs, is vandaag begonnen met een 1,45 m. direct op tijd. Daarin in Sanne Thijssen goed van start gegaan. Met haar merrie Tippy Z (Tyson x Jetset-D) sprong de amazone foutloos en in een snelle tijd naar een fraaie zesde plaats en daarmee het beste Nederlandse resultaat.

Thijssen kwam met Tippy Z in 60,87 seconden over de finish. In het deelnemersveld van 64 combinaties waren vijf combinaties nog sneller. Het lukte één combinatie om onder de 57 seconden te blijven. Dat was Rodrigo Giesteira Almeida die met Pegasus Cekanane (v. Kannan) de razendsnelle tijd van 56,53 seconden klokte.

Zeyada nipt sneller dan Lynch

Twee combinaties bleven onder de 60 seconden. Van die twee was Mouda Zeyada de snelste. Zijn tijd van 59,94 seconden met Katia (v. Emerald) was voor goed voor de tweede plaats. Met 59,96 seconden was Denis Lynch nipt langzamer en mocht zo met Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) de derde prijs in ontvangst nemen.

Emmen en Schuttert

Voor Nederland vielen verder Kim Emmen met Imagine (v. Cassini Gold, 13e) en Frank Schuttert met Isis (v. Cardento, 16e) in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl