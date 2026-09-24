Sanne Thijssen opent CSI5* Wenen met tweede plek

Ellen Liem
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Sanne Thijssen opent CSI5* Wenen met tweede plek featured image
Sanne Thijssen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Sanne Thijssen is vandaag sterk begon aan CSI Wenen, het toneel van de Global Champions Tour. In de eerste vijfsterrenrubriek, een 1,45 m. direct op tijd sprong Thijssen met Jopie Amazing JR (v. Arezzo VDL) naar een knappe tweede plaats. Ook Jur Vrieling deed goede zaken, hij werd met VDL Mattias (v. Comme il faut) vierde.


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