Sanne Thijssen pakt derde plaats in 1.50m-rubriek in Gorla Minore, Kim Emmen zesde

De Nederlandse springamazone Sanne Thijssen greep de derde plaats in de CSI4* in Gorla Minore. Tijdens het parcours zat Thijssen in het zadel van de 15-jarige Holsteiner Con Quidam RB (v. Quinar). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 63,31 seconden, 0,01 seconde later dan Holly Smith die op de tweede plaats eindigde.