Sanne Thijssen pakt derde plaats in Sentower Park

Sentower Park staat sinds gisteren in het teken van het Semi CSI. Vanmorgen deed Sanne Thijssen goede zaken op het Belgische concours in de 1.30m-rubriek door de derde plaats mee naar huis te nemen. Thijssen bleef in de tweede fase foutloos met de 12-jarige ruin It's Me (v. Cicero Z van Paemel) en zette een tijd neer van 27,85 seconden.