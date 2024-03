Sanne Thijssen pakt tweede plaats in 1.50m Vejer de la Frontera

Sanne Thijssen is goed op dreef in Vejer de la Frontera. Gisteren won ze het 1.50m direct op tijd met haar toppaard Con Quidam (v. Quinar) en vanmorgen voegde ze daar de tweede plaats in het 1.50m over twee fasen aan toe. In het zadel van de tienjarige KWPN'er Jelte DD (v. Fernando H) stond ze lange tijd aan de leiding, maar de een-na-laatste starter Marie Demonte gooide roet in het eten. Thijssen reed het fokproduct van C.G. Vernooy foutloos rond in 31,65 seconden. Met deze tijd eindigde ze op de tweede plaats.

De Franse amazone Marie Demonte viel de tijd van Thijssen met succes aan en pakte de overwinning. Met de negenjarige Frans gefokte Forban de Beliard (v. Upsilon) was ze 0,40 seconden sneller. Demonte rijdt de schimmel sinds juni 2021. Begin maart viel de combinatie ook al in de prijzen in het 1.45m over twee fasen in Vejer de la Frontera door de derde plaats te bemachtigen

Peixoto Ferreira Filho derde

Marco Antonio Peixoto Ferreira Filho werd derde met de 14-jarige merrie Collete. De Colombiaan liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 35,16 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl