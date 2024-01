Sanne Thijssen ruim aan kop in 1,45m Opglabbeek, Pim Mulder tweede

Met bijna drie seconden voorsprong wist Sanne Thijssen gisterenavond de merrie Tippy Z (v.Tyson) naar de overwinning te sturen in de druk bezette barrage van het CSI2* 1,45m in Sentower Park. In het zadel van de Ustinov-zoon Dunaghmore was plaats twee voor Pim Mulder, gevolgd door de de Duitser Marco Kutscher met Origi van de Maltahoeve (v.Marius Claudius).

Met haar trouwe troef Con Quidam RB (v.Quinar) was er voor Sanne Thijssen helaas een foutje in het basisparcours, maar met de twaalfjarige Tippy Z viel alles op zijn plaats in de barrage. Maar liefst vierentwintig combinaties wisten zich voor deze barrage te plaatsen, waar uiteindelijk zeventien combinaties daadwerkelijk van start gingen. Thijssen zette een razendsnelle tijd van 28,79 seconden neer en bleef daarmee als enigste combinatie onder de 30 seconden.

Pim Mulder tweemaal in top-10

De naam Pim Mulder verscheen tweemaal in de top-tien klassering. Met Dunaghmore zette hij 31,60 seconden op de klok, goed voor plaats twee. In het zadel van de negenjarige Kentucky Balia NL (v.Carambole) noteerde hij een tijd van 32,89 seconden. Daarmee eindigde zij op een knappe zesde plaats.

Nederlandse nul rondjes in barrage

Ook Maikel van der Vleuten met Inspector (v.Gentleman) en Manon Hees met Goofy Z (v.George Z) lieten in de barrage de balken in de lepels liggen. Zij eindigde respectievelijk op de achtste en tiende plaats.

Uitslag

