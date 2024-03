Sanne Thijssen schrijft met Con Quidam CSI4* 1.50m in Vejer op haar naam

Met haar trouwe partner, Con Quidam RB (v.Quinar), gaf Sanne Thijssen zojuist de rest het nakijken in de CSI4* 1.50m direct op tijd in Vejer. Maar liefst vijfentwintig combinaties wisten het parcours foutloos af te leggen, waarvan de inmiddels achttienjarige hengst de allersnelste was. Daarbij hielden ze de nummer twee ook nog eens op ruim een seconde achterstand, wat aantoont dat de vorm er momenteel wel is bij het vertrouwde duo.

Thijssen noteerde 60,16 seconden op de klok en verwees daarmee de Ier Michael Pender naar plaats twee. Hij kwam met Hhs Fortune (v.Catoki) in 61,76 seconden over de finish. Plaats drie was voor Eduardo Alvarez Aznar, die in het zadel van de hengst D’orient Batilly (v.Numero Uno) 63,20 seconden nodig had.

Uitslag

Bron: Horses.nl