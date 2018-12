Sanne Thijssen sluit jaar tevreden af met podiumplaats

De Grote Prijs van het Christmas CSI bij De Peelbergen had vanavond een spannende ontknoping. De voor Kees van den Oetelaar rijdende Giampiero Garofalo stuurde met een engeltje op zijn schouder Vleut-hengst Emo naar de zege. De Italiaan verbeterde de tijd van Jos Lansinks’ pupil Pieter Clemens, die op zijn beurt Sanne Thijssen en Celine M Z naar de derde plaats verwees. “Ik ben tevreden, dit is wat erin zat vandaag”, reageert de Limburgse.

Als laatste starter in de zestien man sterke barrage trok Giampiero met de elfjarige AES-goedgekeurde hengst Emo van leer. Met risico dat tot twee maal toe op het nippertje in zijn voordeel uitpakte snelde de Italiaan met de gretige Vleut-nakomeling in 35.46 seconden naar de winst. “Ik was donderdag tweede in de kwalificatie en vrijdag vierde, dus nu bedacht ik mijzelf: Het is de dood of de gladiolen”, lacht de winnaar waarvoor het publiek verrassend op de banken klom.

Goede weg

Pieter Clemens nam in de 1.45m proef sportief de tweede plaats in. Hij reed met Caldero (v. Camaro M) een barrage rit goed voor een tijd van 36.41. “Celine voelde goed fit. Onderweg zag je dat ook met wat bokken tussen de sprongen. Misschien als ze dat niet gedaan had, was ik in plaats van Pieter tweede geweest, maar dan nog is het goed zo. Ik ben allang blij dat ik met dit paard weer op de goede weg ben”, legt Thijssen uit over haar tijd van 37.98.

Dipje

“Ik heb een tijd met dit paard in een dip gezeten, terwijl ze daarvoor steeds nul rondes sprong. Ik was bezig de rijerij wat te veranderen en dat werkte averechts. We zaten in een neerwaartse spiraal. Het ging echt tussen mijn oren zitten. Gelukkig kon ik zelf toch de oplossing vinden en heb ik het een en ander aangepast, waardoor het nu weer beter gaat. Dat heeft even geduurd, maar de spiraal draait nu weer de goede kant op”, besluit Thijssen tevreden.

Stal Hendrix en WB Stables

De top zes werd fraai vervolledigd door Sophie Hinners die voor Stal Hendrix de vierde plaats in nam. Met de extra springende Vittorio 8 (v. Valentino) klokte de Duitse een tijd van 38.10. Nog geen halve seconde later finishte de zeer sterk rijdende Fransman Julien Anquetin met Nabab de Reve-telg Gravity Of Greenhill. Een nette zesde plaats was er voor Kevin Beerse die Numero Uno-merrie Fenia voor WB Stables fraai rond stuurde in 38.80.