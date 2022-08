Sanne Thijssen snelt naar vijfde plaats in CSI5* 1.45m Londen

Vorige week reed Sanne Thijssen nog op het WK en vandaag ging ze alweer van start op de Global Champions Tour van Londen. Voorafgaand aan de GCL werd er een 1.45m rubriek verreden. Hier kwamen 46 combinaties aan start waarvan Angelica Augustsson Zanotelli de overwinning pakte. Sanne Thijssen stuurde For President (v. Numero Uno) razendsnel rond en eindigde op de vijfde plaats.

Maikel van der Vleuten kwam als eerste Nederland aan start. Hij stuurde Dywis HH (v. Toulon) foutloos rond in een tijd van 33.10 seconden. Dit was duidelijk te langzaam want van de 46 combinaties bleven er 19 foutloos waarvan Zanotelli met Danna RJ (v. Quiz Time ) de snelste tijd neerzette met 25 seconden. Voor het gastland deden Joseph Stockdale en John Whitaker goede zaken door tweede en derde te worden. Sanne Thijssen klokte 26.91 seconden en werd daarmee vijfde.

