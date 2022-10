Sanne Thijssen snelt naar winst in 1.40m Oliva

Sanne Thijssen was vanmiddag goed op dreef in het 1.40m over twee fasen in Oliva. Ze hield de lei schoon met de negenjarige Holsteiner Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue VDL) en noteerde de snelste tijd van 27,94 seconden. Thijssen vormt sinds januari een combinatie met de schimmel. Begin september liet het paar nog van zich horen in Lier door de tweede plaats te bemachtigen in het 1.35m over twee fasen.