Sanne Thijssen stuur Con Quidam naar 4e plaats in 1,45 m. Gorla Minore

Voor rhinopneumonie de hele paardensport weer platlegde, had Sanne Thijssen Con Quidam RB (v. Quinar) lekker aan het springen. Tweede in GP Lier (januari), 3e in een 1,45m. op diezelfde wedstrijd en de week daarvoor derde in de GP. Vandaag pakte Thijssen de draad weer op in Gorla Minore: een vierde plaats in de hoofdrubriek (een 1,45 m.).