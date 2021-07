Sanne Thijssen tweede in Rotterdam

Nadat Sanne Thijssen gisteren ongelukkig ten val kwam van Genasis (v. Echo van T Spieveld) in het 1.45m op CHIO Rotterdam, herpakte ze zich vandaag in de rubriek over 1.40m. De combinatie reed een foutloze ronde in 31,76 seconden en behaalde daarmee de tweede plaats.

In de tweefasen-rubriek kwamen 23 deelnemers aan de start. De overwinning ging naar de Amerikaanse Lucy Deslauriers met de hengst Billy de Beaufour (v. Allegreto). Deslauriers bleef foutloos en finishte in 29,65 seconden. Op de derde plaats eindigde Johan-Sebastian Gulliksen. Hij reed met Billy Cool (v. Billy Congo) een ronde zonder fouten in een tijd van 32,37 seconden.

Nederlanders in top 10

In de top tien eindigden nog drie Nederlanders. Maikel van der Vleuten werd vierde met de 12-jarige Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve). Het duo kwam foutloos en in 32,45 seconden over de finishlijn. De achtste plaats was voor Kim Emmen. Ze rekende in het parcours op de ruin Jack van het Dennehof (v. Toulon) en reed het parcours zonder fouten rond in 37,63 seconden. Achter Emmen eindigde Suus Kuyten, die met de schimmelhengst Iron Man (v. Chatman) geen fouten maakte en het parcours volbracht in 39,31 seconden.

Bron: Horses.nl