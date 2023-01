Sanne Thijssen: ‘Ultieme droom is Olympisch goud met Con Quidam’

Sanne Thijssen geldt als één van Nederlands grootste toekomsttalenten en won afgelopen zaterdag op Jumping Amsterdam de RAI-Amsterdam Prijs met de Clarimo-dochter Clarima. Voor het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn reden genoeg om de amazone eens aan de tand te voelen over haar tot dusver behaalde successen en over haar toekomstplannen.

“Je merkt het wel als je binnenkomt, je naam wordt omgeroepen en het publiek dan heel enthousiast is. Mensen kennen je, dat is gewoon echt sfeer”, vertelt Sanne Thijssen enthousiast. “Het is wel altijd een beetje de flow die je moet hebben. Soms lukt helemaal niks en soms lukt alles, dan kun je bij wijze van spreken achterstevoren op zitten en dan rijd je nog foutloos.”

Zilver met gouden randje

Thijssen noemt het WK van afgelopen jaar het absolute hoogtepunt. “Wij noemen het zelf de zilveren medaille met een gouden randje.” De amazone is zich er wel degelijk bewust van dat ze het ‘kleine meisje’ in een ervaren mannenteam is. “Ik vind het ook heel bijzonder en speciaal. De rest in het team heeft heel veel ervaring en ze draaien al jaren mee. Ze hebben meerdere EK’s, WK’s en Olympische Spelen gereden. Ik merk evengoed dat ik wel ervaring heb, maar dat is natuurlijk nooit te vergelijken met de andere drie. Maar het is dan wel heel bijzonder dat je die kans krijgt en er vertrouwen in je is. Gelukkig hebben we dat ook waargemaakt.”

Veel te veel

Thijssens WK-paard Con Quidam RB (v. Quinar) wordt dit jaar zeventien en wordt daarom selectief ingezet, maar de amazone heeft genoeg toekomstige talenten onder het zadel. “Ik heb veel te veel paarden”, zegt ze lachend. “Ik heb er achttien en ik rijd ze allemaal fanatiek zelf, meestal dertien of veertien op een dag. Die ene echte, daar zijn er niet veel van. Ik heb nu geluk met Con Quidam, maar hij is nu zeventien en er moet een nieuwe komen. Ik heb wel een van mezelf waar ik hoge verwachtingen van heb, dus wie weet.”

Dromen van goud

Als de amazone naar haar droom gevraagd wordt, twijfelt ze niet lang. “Mijn ultieme droom, oké, dat is echt dromen en misschien niet realistisch, is Olympisch goud met Con Quidam en dan het zadeltje af. Maar je bent echt afhankelijk van je paard, je bent zo goed als je beste paard”, besluit ze.

Uniek

Ook bondscoach Jos Lansink komt nog aan het woord. “Sanne is natuurlijk heel koel en ze kan met heel veel verschillende paarden goed overweg. Ze rijdt veel verschillende paarden op dit niveau en dat maakt haar uniek. Op die manier heb je veel meer kans om ervaring op te doen.”

Luister hier het hele fragment.

Bron: NPO Radio 1/Horses.nl