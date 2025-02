Sanne Thijssen verzamelt prijzen in Vejer de la Frontera

Afgelopen dagen heeft Sanne Thijssen al heel wat prijzen verzameld in de eerste week van de voorjaarstour in Vejer de la Frontera. Vandaag voegde ze daar in het twee-fasen 1,50 m. een tweede plaats aan toe met Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) en tevens een vijfde plaats met Lolandria Z (v. Lux Z). En ook in de zojuist verreden 4* 1,45 m. Small Grand Prix liet Thijssen van zich horen: in het zadel van de twaalfjarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) pakte ze de vierde plaats.

Dertien combinaties wisten door te dringen tot de barrage, waar er vijf eveneens de lei schoon hielden. Thijssen en de door Sandra van den Broek-Wilmes gefokte merrie finishte in 38,80 seconden, waarmee ze enige tijd de derde plaats vasthielden.

Venijn zit in de staart

Als laatste starter was het Graham Gillespie die in het zadel van Warriors Glory (v. Warrior) met drie honderdsten van een seconden de winst afnam van Penelope Leprevost en de twaalfjarige hengst Djagger Semilly (v. Diamant de Semilly). James Whitaker en de tienjarige Argento-zoon Just Call me Henry schoven daardoor op naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl