Sanne Thijssen vijfde in viersterren Grand Prix van Rouen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Sanne Thijssen vijfde in viersterren Grand Prix van Rouen featured image
Sanne Thijssen met Cupcake Z
Door Savannah Pieters

Sanne Thijssen heeft sterk gepresteerd in de viersterren Grand Prix van Rouen. Met de Chacco Blue-dochter Cupcake Z kreeg de amazone in de tweede omloop van het 1.55m-parcours één balk, maar haar tijd van 39.20 seconden bleek uiteindelijk de snelste. Daarmee verzekerde ze zich van de vijfde plaats. De overwinning, goed voor 35.000 euro, ging naar de Fransman Mathieu Billot.

