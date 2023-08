Sanne Thijssen wederom in de prijzen met nieuw talent Carembar Blue

Sanne Thijssen en de London-dochter Carembar Blue zijn in Opglabbeek vierde geworden in een twee fasen special over 1,40m. De amazone nam de op Gestüt Lewitz gefokte merrie over van haar zusje Mel en bracht haar vorige week in Valkenswaard voor het eerst internationaal aan de start. Dat leverde toen een vierde en tweede prijs op.

Carembar Blue, een volle zus van Nicky Calligans internationale 1,50m-paard London’s de Muze, deed de afgelopen twee jaar internationale ervaring op met Mel Thijssen in het zadel. Kort geleden nam Sanne de teugels van de merrie over en in Valkenswaard verzamelde de combinatie hun eerste prijzen.

In Opglabbeek finishten ze beide fasen foutloos en met 26,23 seconden op de teller werd het een vierde prijs. De Zweedse Angelica Augustsson Zanotelli zette met Dyrka du Carry (v. Siryus de Bavoz) met 25,11 de snelste tijd neer.

Bron: Horses.nl