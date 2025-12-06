Sanne Thijssen weer bovenaan: Nu met Os Le Petit Cheval

Sanne Thijssen is met meerdere paarden goed op dreef op CSI Oliva. Vrijdag won ze al met Farah Z (v. For Pleasure) een 1,45 m. direct op tijd en vandaag kwam daar nog een zege bij, nu met Os Le Petit Cheval (v. Peppermill). Met deze merrie, waarmee Thijssen sinds afgelopen februari internationaal uitkomt, was ze de beste in het 1,40 m.
van Daarmee m. In tijd met Tijssen de Cheval de de seconden. Petit Os klokte combinaties. snelle deze 66 1,40 Sanne in snelste 25,82 was het van tweefasen combinatie rubriek Le over
Pals twee op
Pals over met Oranje de in Grand Het op 26,52 schimmel Amour Obolensky) plaats. (v. boven finish. rubriek seconden tweede in Johnny de deze was Pals Cornet de Met kwam
seconden Tóth 27 binnen Ook
daarmee 26,84 deed prijs. Ook en László Conloud onder er Conthargos) Tóth finishte bemachtigde derde over PS seconden. met 27 Hij seconden (v. de de
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.