Sanne Thijssen weer bovenaan: Nu met Os Le Petit Cheval

van Daarmee m. In tijd met Tijssen de Cheval de de seconden. Petit Os klokte combinaties. snelle deze 66 1,40 Sanne in snelste 25,82 was het van tweefasen combinatie rubriek Le over

Pals twee op

Pals over met Oranje de in Grand Het op 26,52 schimmel Amour Obolensky) plaats. (v. boven finish. rubriek seconden tweede in Johnny de deze was Pals Cornet de Met kwam

seconden Tóth 27 binnen Ook

daarmee 26,84 deed prijs. Ook en László Conloud onder er Conthargos) Tóth finishte bemachtigde derde over PS seconden. met 27 Hij seconden (v. de de

Uitslag

Horses.nl Bron: