Sanne Thijssen weer naar topklassering in Wenen, nu met Os le Petit Cheval

Ellen Liem
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Sanne Thijssen weer naar topklassering in Wenen, nu met Os le Petit Cheval featured image
Sanne Thijssen met Os le Petit Cheval. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de openingsdag van CSI Wenen, het toneel van de Global Champions Tour, deed Sanne Thijssen al uitstekende zaken met Jopie Amazing JR (v. Arezzo VDL). Toen werd de combinatie tweede en daar heeft Thijssen vandaag nog een topklassering aan toegevoegd: met Os le Petit Cheval (v. Peppermill) sprong ze in het 5* tweefasen over 1,45 m. naar de tweede plaats.


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