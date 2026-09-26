Sanne Thijssen weer naar topklassering in Wenen, nu met Os le Petit Cheval

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Nallon allersnelst

kwam I’m de M hoofdprijs de euro. 26,18 Red De Ciaran en Ierse won Little was in Special over finish Nallon. met Allersnelst van (v. Muze) daarmee In seconden de 7.050 ruiter Special

Italiaan (v. 27,79 Gino top de ter werd Met Giacomo Rodania De door Leydonck Casadei. drie gemaakt H) seconden. compleet klokte hij

Uitslag

ook: Lees

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/sanne-thijssen-opent-wenen-met-tweede-plek/

Bron: Horses.nl