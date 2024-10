Sanne Thijssen won gisteren op de MET Tour in Oliva al de 1,45m. kwalificatie voor de Grote Prijs met Cupcake Z en werd een rubriek later (een 1,40m.) tweede met QH Babalou Santo Antonio (v. Balou du Rouet). Vandaag begon de dag wéér met een zege voor Thijssen. Ze won met diezelfde Babalou het tweefasen 1,40m. en was in de tweede fase ruimschoots de snelste.