Sanne Thijssen wint 1.40m Lier met Chiara Vdh

Sanne Thijssen won vanmorgen het 1.40m in Lier met Chiara Vdh (v. Chacco-Blue). Thijssen bleef met de 8-jarige merrie foutloos in het twee fasen special parcours en zette een snelle tijd neer van 27.73 seconden.

Oliva Sponer werd tweede met Crazy Girl (v. Corlensky G). De Britse amazone klokte een tijd van 27.95 seconden. De derde plaats was voor de Ier Eoin Brennan met Limestone Briarhill Lui (v. Kings Cornet). Het duo kwam in een tijd van 28.05 seconden over de finishlijn.

Emmen en Schuttert

Kim Emmen en Frank Schuttert vielen ook in de prijzen in deze rubriek. Emmen werd zesde met Kaiser Dmh (v. Cardento) en Schuttert werd achtste met Quidam de Love (v. ). Beiden bleven ze foutloos.

