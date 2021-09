Sanne Thijssen wint 1.45m in Aken met ruim 3 seconden verschil

Zojuist behaalde Sanne Thijssen de overwinning in de 1.45m-rubriek in Aken. Thijssen startte met de 9-jarige zangersheide Tippy Z (v. Tyson) als tweede in het parcours. Het duo bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 59,57 seconden. Hiermee was het paar ruim 3 seconden sneller dan Martin Fuchs met de 14-jarige vos Tam Tam du Valon (v. Ogrion Des Champs). De Zwitserse ruiter eindigde op de tweede plaats.