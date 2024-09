Sanne Thijssen wint 1.45m Deurne met Cupcake Z, ook Dennis van den Brink doet goede zaken

Domain. Thijssen twee van verwees top-10 haar naam Eickenrode Z (Chacco en bij elkaar Caretano 1.40m Heartbreaker) met Maikel in Mohammed met dicht het barrage, rubriek lag maar Aonia in vanavond ze van noteerde een tijd VDL 1.45m plaats met Sanne CSI2* won Dennis neer. Blue Mylord en seconden Brink Nissan op Bassem x drie. zijn schreef der x in naar De top-3 Jignipes zette Deurne klassering merrie en het Thijssen Carthago-nakomeling Blue met 1.45m den Hiermee snelste Z). 32.48 Vleuten de de (Zirocco de Cupcake

Het Bassem bij de eveneens tijd hengst, Zuuthoeve) de KWPN-goedgekeurde (Kannan 32.65 (Toulon tweede foutloos van uit 32.56 de Qatar Vleuten een van bemachtigde. het seconden. seconden, van van hengst in klokte een ruiter x de duo werd derde de met, Toulon). Mohammed Kentucky der Tms rond KWPN-goedgekeurde Usa Tangelo Z tijd plaats Maikel x F-One waarmee stuurde

Brink den van der Bas Dennis van Aa en

Aa een de de in de uit Carthago Brink en barrage rubriek. Hij in van de seconden ook I zette de balk vallen. merrie Aonia met Aa van en foutloze een in den barrage met neer, Van 34.06 behaalde d’Elle). Bas werd (Quintago (Mylord tijd Dennis lepels foutloze den viel Brink de Domain eerste zette neer der deze een zag Van maar Gaen een Reve met van tiende HN in ronde zesde der plaats. x x ronde prijzen Lupicor)

Brink den Nogmaals van

schimmel te ruiter Jignipes Blue De St Gipsy fasen Martin) Smith seconden. derde en rubriek, plaats. den klokte reed de Brink Przemyslaw de het werd Dennis tweede naar parcours de winnen van foutloos al Hij 1.40m 27.22 Blondel tijd met Poolse Voorafgaand Expression’Quill Messarado bleef Christopher in 1.45m twee de het Eickenrode. wist en de (Un aan van Dollar de Konopacki een merrie x met

op dreef Nederlanders

(Darco overwinning top-3 en de Nederlandse den niet rubriek. en vd Quidam Thijssen N.O.P. net Frank viel Mathijs seconden Manen van werd van vierde. van vielen sloot 8-jarige de en buiten Thijssen, aan Het Schuttert De met x foutloze Maikel goedgekeurde de duo de 28.47 Bert enige van klokte Pol Ook met de met ronde van succes Warrant-nakomeling Love. Mel O’Bailey Enrico van het met Contact Asten, der was Brouwershof Brink Dennis de een prijzen. Vleuten in een werd Mans van zevende in Heffinck) Joviality. Jan deze vh de daarachter tijd

1.40m Uitslag

1.45m Uitslag

Horses.nl Bron: