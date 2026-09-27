Sanne Thijssen wint 1,45 tegen de klok in Wenen, Jur Vrieling tweede

Mirjam Hommes
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Sanne Thijssen wint 1,45 tegen de klok in Wenen, Jur Vrieling tweede featured image
Sanne Thijssen en Os le Petit Cheval, hier op archiefbeeld. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Sanne Thijssen heeft met de 12-jarige AES-merrie Os le Petit Cheval (v. Peppermill) de een-na-laatste rubriek van het GCT weekend in Wenen gewonnen. In het paleispark van Slot Schönbrunn bleef het Nederlandse duo iedereen voor in het 1,45 direct op tijd. De tweede plaats was voor Jur Vrieling, die met Grand Slam VDL (v. Cardento) ruim een seconde langzamer was.


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