Sanne Thijssen wint 1,45m in Vejer de la Frontera

Eventjes was het wat stiller rond Sanne Thijssen, maar ondertussen boekt het jonge springtalent weer flink wat successen. Ze heeft topper Con Quidam RB weer lekker aan de gang en boekte met de ruin de laatste weken aansprekende resultaten onder de Spaanse zon. Vandaag won Thijssen met een andere troef een 1,45m in Vejer de la Frontera. Met No Fear vd Tichelrij Z (v. Numero Uno) was ze de ruimschoots de snelste in een tweefasen 1,45m. Kim Emmen, die sinds kort zelfstandig rijdt, werd vierde in dezelfde rubriek.