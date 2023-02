Sanne Thijssen wint 1,45m-rubriek in Vejer met Cupcake Z

Sanne Thijssen begon de dag vandaag met een overwinning in de tweefasenrubriek over 1,45m op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Met Cupcake Z (v. Chacco Blue), die ze sinds eind 2022 onder het zadel heeft, kwam ze in 25,85 seconden foutloos aan de finish, waarmee ze net iets sneller was dan de nummer twee.

De tweede plaats was voor Ales Opatrny met Holland TN (v. Breitling LS). De Tjechische ruiter was met Holland de enige andere combinatie, die onder de 26 seconden bleef en was op zijn beurt ruim een halve seconde sneller dan de rest van de concurrentie.

De top drie werd verder compleet gemaakt door Niamh McEvoy met Aconzina PS (v. Action-Breaker) uit Ierland met een foutloos resultaat met 26,57 seconden op de klok.

Er eindigden verder geen Nederlanders in de top tien in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl