Sanne Thijssen wint GP-kwalificatie in Valencia

Sanne Thijssen won vanmiddag met Con Quidam RB (v. Quinar) de tweefasenrubriek over 1m45, die dient als kwalificatie voor de 3* Grand Prix van Valencia. De Ierse Jessica Burke was tweede met Express Trend (v. Future Trend), Rodrigo Giesteira Almeida werd derde met KWPN-merrie Farah (v. Arezzo VDL), die in eigendom van Erik Berkhof is.