Sanne Thijssen wint GP-kwalificatie Oliva met Cupcake Z

Sanne Thijssen heeft de door Sandra van den Broek-Wilmes gefokte Cupcake Z (Chacco-Blue x Caretano Z) lekker aan de gang. In de afgelopen twee maanden sprong de combinatie al twee keer naar de winst in een dikke 1,45m.-proef en verdiende daarmee beide keren 7.050 euro. Dat bedrag werd vandaag in Oliva in de kwalificatie voor de 3* Grote Prijs vandaag nog eens bijgeschreven op de MET Tour in Oliva.

Thijssen was alle 91 deelnemers in de proef te snel af met Cupcake Z (0/0/65.09 sec), waarbij de Belg Constant van Paesschen het dichtst in de buurt kwam met Mixcoac LS La Silla.

Broers Kersten

De broers Lars en Niels Kersten deden ook goede zaken in de proef. Lars Kersten werd met Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) 5e, Niels Kersten met Barny Blue (v. Balou du Rouet) 7e.

Uitslag

Bron: Horses.nl